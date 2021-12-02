Салах заявил о желании выиграть АПЛ и Лигу чемпионов с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Эвертоном» (4:1) в матче 14-го тура АПЛ и поделился своими чемпионскими амбициями.

«Перед матчем Клопп сказал, что «Эвертон» будет играть с акцентом на силовую борьбу и будет бороться за каждый мяч на каждом участке поля. Нам нужно было просто играть в свой футбол и создавать моменты, мы так и сделали. Я ожидал, что Коулмэн, который играл против меня, допустит ошибку, что и произошло. При счете 2:1 было сложно, но после 3:1 стало намного легче. Я уже много забил в этом сезоне, но надеюсь, что забью еще больше. Моя главная цель — выиграть какой-то турнир, либо премьер-лигу, либо Лигу чемпионов. Надеюсь, что получится завоевать оба трофея», — приводит Goal слова Салаха.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 31 очком в 14 матчах, отставая от лидирующего «Челси» на 2 очка. Мерсисайдцы выиграли 5 матчей из 5 в своей группе Лиги чемпионов и гарантировали себе выход в плей-офф турнира.