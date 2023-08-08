«Тоттенхэм» подписал защитника «Вольфсбурга» ван де Вена за 40 миллионов евро
«Тоттенхэм» объявил о переходе из «Вольфсбурга» защитника Микки ван де Вена.
«Мы рады объявить о подписании контракта с Микки ван де Веном из «Вольфсбурга» при условии получения международного разрешения на работу», — говорится на сайте «Тоттенхэма».
Отмечается, что контракт 22-летнего защитника рассчитан до 2029 года. Игрок будет выступать под 37-м номером.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 ван де Вен провел за «Вольфсбург» 36 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
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|0
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8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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