Кавани не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не планирует покидать клуб в ближайшее время. Он не собирается запрашивать трансфер в зимнее трансферное окно.

34-летнего уругвайца устраивает его место в составе, и он не боится конкуренции. Также его не смущает появление в «МЮ» Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Кавани принял участие в 1 матче «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями.