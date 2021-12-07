Каррагер: «Манчестер Юнайтед» меня впечатлил. Рангник похож на Клоппа и Тухеля"
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал дебют Ральфа Рангника на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0).
«Манчестер Юнайтед» меня впечатлил, — приводит слова Каррагера Daily Mail. — Рангник похож на Клоппа и Тухеля. Его работа видна с первого дня. Мы увидели систему и прессинг, который применяла команда. Немецкие тренеры, которые приходили после начала сезона, с первой игры повлияли на свои команды. И что бы вы ни говорили о встрече с «Кристал Пэлас», рука Ральфа заметна уже сейчас".
После 15 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10281515/Jamie-Carragher-insists-Ralf-Rangnick-stamp-Man-United-day-one.html
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