«Арсенал» готов заплатить «Ювентусу» за Кулушевски 35 миллионов евро
13:38
«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски. Лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего шведа 30 миллионов евро (и еще 5 миллионов в виде различных бонусов), сообщает La Repubblica.
При этом «Юве» хочет получить за игрока 40 миллионов. На хавбека также претендует «Тоттенхэм».
Напомним, что именно нынешний спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи в свое время оформлял переход Кулушевски из «Пармы» в «Ювентус».
В текущем сезоне Деян Кулушевски провел за «старую синьору» во всех турнирах 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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