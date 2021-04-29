Кабак рассказал, что период адаптации в «Ливерпуле» прошел для него очень легко

Защитник «Ливерпуля» Озан Кабак рассказал, что легко справился с процессом адаптации в английской команде.

«Я опытен, хоть и молод. Лига чемпионов, бундеслига, теперь АПЛ. Приходится быстро взрослеть. В 18 лет я играл за «Галатасарай» в ЛЧ, и нашей задачей, как в «Ливерпуле», была победа в каждом матче. У «Галатасарая» много фанатов, которых нужно радовать каждую неделю. Они многого ждут от футболистов, это заставляет быстро повзрослеть. Поэтому адаптация в «Ливерпуле» прошла для меня очень просто. Я обустроился тут быстрее, чем кто-либо», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Кабака.

«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке» в феврале 2021 года до конца сезона-2020/21 с правом выкупа. 21-летний турок провел за мерсисайдцев 13 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.