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В АПЛ обсуждают возможность приостановки матчей, чтобы игроки-мусульмане могли разговляться

16:34

АПЛ рассматривает вопрос того, чтобы приостанавливать вечерние матчи на время Рамадана, чтобы игроки-мусульмане могли разговляться, сообщает SkySport.

В матче «Лестер» — «Кристал Пэлас» произошла остановка игры. Судья дал время Уэсли Фофану и Шейху Куяте в подходящее время выпить энергетический напиток.

Раньше в матчах АПЛ можно было сделать паузу, если капитаны обеих команд договорились об этом перед игрой. АПЛ хочет, чтобы вопрос приема пищи и воды мусульманами во время Рамадана стал стандартной темой для обсуждения перед игрой.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11661/12289624/premier-league-referees-set-to-discuss-ramadan-fasting-with-captains-pre-match

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