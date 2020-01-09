Источник: Янг обязательно станет игроком «Интера» к лету

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг обязательно станет игроком «Интера» к лету, сообщает BBC Sport.

По сведениям источника, 34-летний англичанин уже договорился об условиях личного контракта с «Интером». Миланцы надеются договориться о сниженной цене, чтобы подписать игрока в январе.

В текущем сезоне Янг провел 12 матчей в АПЛ и 3 встречи в Лиге Европы, в которых забил один гол и сделал результативную передачу.