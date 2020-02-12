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Источник: Вернер мог уйти в «Ливерпуль» летом, но ждал предложения от «Баварии». Теперь игрок готов ехать в АПЛ

13:28
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Журналист Bild Кристиан Фальк раскрыл подробности переговоров «Ливерпуля» и форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

— Клопп лично заинтересован в покупке Вернера в ближайшее трансферное окно, — написал у себя в Twitter Фальк. — «Ливерпуль» уже контактировал с представителями Вернера прошлым летом, но стороны не пришли к соглашению. В тот период форвард хотел остаться в бундеслиге и ждал предложения от «Баварии», но теперь Тимо полностью открыт к предложениям из Англии.

В сезоне-2019/20 23-летний Вернер забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в 30 матчах за «РБ Лейпциг». Немец может покинуть команду летом, поскольку в его контракте прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

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