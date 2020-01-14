Источник: Усманов заплатил 30 миллионов фунтов за название стадиона «Эвертона»

Российский бизнесмен Алишер Усманов заплатил 30 миллионов фунтов за право названия нового стадиона «Эвертона», информирует The Guardian.

Ранее Усманов заявил, что может стать одним из спонсоров английского клуба: Я думаю об инвестировании в этот клуб. Я не могу отказаться от «Арсенала», я останусь его фанатом. Но если я стану инвестором «Эвертона», я надену его форму, потому что я профессионал. Они собираются построить новый стадион. Почему бы не назвать его «УСМ Арена»? Мне необязательно становиться владельцем, я могу просто спонсировать их.

Напомним, Усманов владел акциями лондонского «Арсенала», но в 2018 году отказался от них. Также с 2008 года он занимает пост президента Международной федерации фехтования.

В прошлом году «Эвертон» поделился проектом нового стадиона. Начало строительных работ запланировано на 2020 год. По предварительным расчетам, они продлятся до 2023 года. Вместимость стадиона составит порядка 52 тысяч мест.