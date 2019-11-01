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Источник: у Эмери возникает недопонимание с игроками «Арсенала» из-за плохого английского

18:12
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери иногда испытывает трудности при общении с футболистами, утверждает The Independent.

Испанский специалист недостаточно хорошо разговаривает на английском языке, поэтому некоторые игроки «Арсенала» с трудом его понимают. Эмери уже сталкивался с подобными проблемами, когда работал во французском «ПСЖ».

Ранее у тренера возник конфликт с капитаном команды Гранитом Джакой, который поссорился с фанатами «Арсенала». Игроки лондонского клуба выступили на стороне партнера по команде.

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