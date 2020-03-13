Источник: Клубы АПЛ могут отказаться продолжить сезон после паузы

Клубы английской премьер-лиги могут отказаться от возобновления сезона в следующем месяце после паузы, связанной с коронавирусом. Причиной этому является опасения касательно формы футболистов, а также целостностью соревнования, сообщает Daily Mail.

Клубы также опасаются заражения своих игроков, так как уже были зафиксированы случаи болезни футболистов в «Арсенале», «Челси», «Лестере», «Борнмуте», «Вест Хэме», «Брайтоне» и «Эвертоне».