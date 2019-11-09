Источник: «Челси» также претендует на Промеса

Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Аякса» Квинси Промес попал в сферу интересов английских клубов. На 27-летнего голландца претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал». Также в борьбу за игрока вступил «Челси», сообщает Daily Mail.

В нынешнем сезоне Промес сыграл за «Аякс» в 16 матчах и отметился в них 11 голами. Нападающий пополнил состав клуба из Амстердама минувшим летом. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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