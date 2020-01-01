Источник: «Челси» рассматривает Чалова как замену Жиру

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен усилить атакующую линию команды, сообщает «Express».

По сведениям издания, лондонский клуб обратил внимание на нападающего ЦСКА Федора Чалова, которого собирается купить за 23,5 млн евро.

С вероятным уходом форварда Оливье Жиру Лэмпард считает 21-летнего россиянина идеальной помощью Тэмми Абрахама.

В текущем сезоне Чалов провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.