Источник: Бэйл согласовал предварительный контракт с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл намерен покинуть испанский клуб, сообщает El Nacional.

Бэйл в третий раз в своей карьере присоединится к «Тоттенхэму». Согласно источнику, 32-летний футболист согласовал предварительный контракт с лондонским клубом.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в трех матчах за «Реал» и забил один мяч. Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость валлийца в пять миллионов евро.