«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 2:3. Матч состоялся на стадионе в Лондоне.

В первом тайме команды обменялись голами. После перерыва Сон Хын Мин вывел «шпор» вперед. Однако в концовке «Саутгемптон» забил два гола. Автором победного мяча стал Че Адамс.

На последних секундах встречи Стивен Бергвейн сравнял счет. После просмотра повтора судья отменил взятие ворот.

«Тоттенхэм» идет на 7-м месте в чемпионате Англии. «Саутгемптон» поднялся на 10-ю строчку.