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«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону»

«Тоттенхэм» дома проиграл «Саутгемптону»
Евгений Козинов
Корреспондент
9 февраля. «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» — 2:3.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 2:3. Матч состоялся на стадионе в Лондоне.

В первом тайме команды обменялись голами. После перерыва Сон Хын Мин вывел «шпор» вперед. Однако в концовке «Саутгемптон» забил два гола. Автором победного мяча стал Че Адамс.

На последних секундах встречи Стивен Бергвейн сравнял счет. После просмотра повтора судья отменил взятие ворот.

«Тоттенхэм» идет на 7-м месте в чемпионате Англии. «Саутгемптон» поднялся на 10-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
09 февр, 22:45. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:3
Саутгемптон
Голы
Беднарек, 18 (1:0), Бройя, 23 (1:1), Сон Хын Мин, 70 (2:1), Эль-Юнусси, 79 (2:2), Адамс, 82 (2:3)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Регилон (Бергвайн, 83 ) Ромеро Санчес Эмерсон Роял Дэвис Хейбьерг (Бентанкур, 60 ) Уинкс Сон Хын Мин Кейн Лукас Моура (Кулушевски, 76 )
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Перро Салису Беднарек Ромеу Уорд-Проуз Армстронг Адамс (Лонг, 88) Бройя (Уолкотт, 90) Эль-Юнусси (Диалло, 90+7)
Предупреждения
Санчес 59, Ромеро 90  -  Перро 76, Ромеу 77, Форстер 84
Судьи
Кут (Англия)

Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Тоттенхэм Хотспур
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Манчестер Сити

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И К Ж
Эзри Конса

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