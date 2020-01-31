«Интер» сделал новое предложение по Жиру

«Интер» не оставляет попыток приобрести нападающего «Челси» Оливье Жиру. Итальянский клуб сделал новое предложение по трансферу 33-летнего француза, сообщает Sky in Italy.

Ранее об интересе к Жиру сообщалось со стороны «Тоттенхэма», «Рейнджерс», а наиболее предметные переговоры вел «Лацио». Римский клуб готов был контракт нападающему на 2,5 года с окладом в 3 миллиона евро за сезон. «Интер» также давно ведет переговоры с Жиру, однако появлялась информация, что миланцы, в конце концов, отказались от сделки.

В нынешнем сезоне Жиру провел семь матчей и забил один мяч во всех турнирах, при этом ни одну встречу он не отыграл полностью. Его контракт с «Челси» истекает летом 2020 года.