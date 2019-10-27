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Илкай Гюндоган: «Стерлинг входит в пятерку лучших игроков мира»

15:37
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает своего одноклубника Рахима Стерлинга одним из лучших футболистов мира прямо сейчас. В нынешнем сезоне англичанин забил 17 мячей и сделал 11 голевых передач в сборной и клубе.

— Стерлинг входит в число пяти лучших футболистов мира, — цитирует The Mirror Гюндогана. — На данный момент это вопрос стабильности и последовательности. Он показывает стабильную игру полтора года. Если так пойдет и дальше, он достигнет вершины.

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