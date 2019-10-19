Игроки «Тоттенхэма» недовольны работой Покеттино
12:48
Футболисты «Тоттенхэма» недовольны работой главного тренера команды Маурисио Покеттино, сообщает Daily Mail. Игроки считают, что аргентинский специалист неправильно провел подготовку к сезону и слишком нагружает их. В частности, члены сборных получили недостаточно времени на отдых после возвращения в расположение команды.
Также Покеттино настаивает, чтобы футболисты ночевали на базе после игр еврокубков.
После 8 туров «Тоттенхэм» занимает девятое место в чемпионате Англии, набрав 11 очков.
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