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Новости   //    Футбол   //    Англия

Игроки «Тоттенхэма» недовольны работой Покеттино

12:48

Футболисты «Тоттенхэма» недовольны работой главного тренера команды Маурисио Покеттино, сообщает Daily Mail. Игроки считают, что аргентинский специалист неправильно провел подготовку к сезону и слишком нагружает их. В частности, члены сборных получили недостаточно времени на отдых после возвращения в расположение команды.

Также Покеттино настаивает, чтобы футболисты ночевали на базе после игр еврокубков.

После 8 туров «Тоттенхэм» занимает девятое место в чемпионате Англии, набрав 11 очков.

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