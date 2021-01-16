Игало может остаться в АПЛ
11:33
Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Одиона Игало сообщил об интересе к футболисту со стороны клубов АПЛ.
«Я могу подтвердить, что несколько клубов премьер-лиги, два клуба не из Англии и несколько команд из Средней Азии делали запросы по Одиону. Он говорил, что ему интересен вариант с МЛС, но сейчас это лишь один из вариантов», — приводит BBC слова агента форварда.
В сезоне-2020/21 Игало провел 4 матча за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. 31-летний нигериец находится в аренде из «Шанхай Шеньхуа».
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