Хосеп Гвардьола: "Зинченко ждет долгая карьера. Надеюсь, в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что защитник "горожан" Александр Зинченко был близок к тому, чтобы покинуть клуб в начале сезона. Специалист добавил, что рассчитывает на 22-летнего украинца.

- Зинченко показал мне значимость и ценность того, что значит быть хорошим парнем, - приводит слова Гвардьолы официальный Твиттер "Манчестер Сити". - В начале сезона он был близок к тому, чтобы уйти, но я никогда не видел его недовольным на тренировках. Его ждет долгая карьера. Надеюсь, здесь.

В текущем сезоне Зинченко провел 16 матчей за "Манчестер Сити", забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Все о чемпионате Англии - здесь