Хосеп Гвардьола: «Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (2:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии. «Горожане» в меньшинстве вели со счетом 2:0, но в итоге устурили.

— Тяжело играть 80 минут вдесятером против 11 человек, — приводит слова испанского специалиста BBC. — Мы не смогли отстоять результат. Должны думать о следующей игре и о победе в наших матчах. Нереально думать о том, чтобы догнать «Ливерпуль». Через 48 часов у нас будет еще одна игра. Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул. Мне уже давно задают этот вопрос, у меня один и тот же ответ.