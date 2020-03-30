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Хосеп Гвардьола: «Мы вернемся и будем сильнее, лучше, умнее и немного толще»

20:45
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола обратился к болельщикам клуба.

Всем нам не хватает футбола, — приводит слова Гвардьолы Twitter клуба. — Нам не хватает жизни, которая была у нас еще несколько дней назад. Сейчас же настало время слушать ученых, медиков и медсестер.

Вы — моя футбольная семья. Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше. Мы вернемся и будем сильнее, лучше, умнее и немного толще. Оставайтесь дома, будьте в безопасности.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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