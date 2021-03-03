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Рияд Махрез: «Иногда 90 процентов владения мячом недостаточно для победы»

04:47
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Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез после победы над «Вулверхэмптоном» в 29-м туре чемпионата Англии (4:1) отметил, что игра получилась сложной.

«Это была тяжелая игра. Мы начали очень хорошо и создали моменты. Мы могли решить исход игры в первом тайме — второй тайм был немного сложнее, но мы все равно создавали моменты, продолжали играть и прессинговать. Иногда вы можете владеть мячом в течение 90 процентов времени, но не выиграть. Последние 10 минут в нашем исполнении были очень хорошими. Нужно играть матч за матчем. Следующая игра с «Манчестер Юнайтед», и нам нужно сосредоточиться на ней», — цитирует BBC Махреза.

Манчестер Сити — Вулверхэмптон Уондерерс

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