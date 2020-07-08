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Хосеп Гвардьола: «Двигаемся вперед, чтобы попасть в Лигу чемпионов»

8 июля 2020, 22:43
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (5:0).

— Мы очень хорошо провели все игры, но, к сожалению, теряли очки, — приводит слова Гвардьолы Sky Sports. — В целом, я доволен тем, как мы играем.

Мы всегда стараемся забивать много голов. Хорошо снова забить пять мячей. Двигаемся вперед, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

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