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Холдинг может сыграть за «Арсенал» впервые за 10 месяцев

08:35
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Защитник «Арсенала» Роб Холдинг восстановился после травмы и готов вернуться на поле в составе первой команды. 24-летний англичанин попал в заявку «канониров» на матч Кубка лиги против «Ноттингем Форест» и имеет шанс выйти на поле, сообщает Sky Sports.

Холдинг разорвал крестообразные связки колена в декабре прошлого года и был вынужден перенести операцию. В августе игрок приступил к тренировкам и работал над физической формой.

В текущем сезоне Холдинг уже успел провести 3 матча за молодежную команду «Арсенала».

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