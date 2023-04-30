Холанн — первый за 92 года игрок чемпионата Англии, забивший 50 голов за сезон во всех турнирах
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн отметился голом в ворота «Фулхэма» в 34-м туре АПЛ.
Этот гол стал для норвежца 50-м во всех турнирах в текущем сезоне. Подобного не случалось с игроками из чемпионата Англии с 1931 года, когда 50 мячей за «Астон Виллу» забил Том Уоринг.
Текущий сезон дебютный для Холанна в АПЛ. В июле ему исполнится 23 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|
2
|Ман. Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|
5
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
6
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
7
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
13
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
14
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
15
|Вест Хэм
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|
16
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
18
|Лестер
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|
19
|Эвертон
|33
|6
|10
|17
|25-50
|28
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
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15 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|4 : 3
|29.04
|17:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 1
|29.04
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|6 : 0
|30.04
|16:00
|
Борнмут – Лидс
|4 : 1
|30.04
|16:00
|
Фулхэм – Ман. Сити
|1 : 2
|30.04
|16:00
|
МЮ – Астон Вилла
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|3 : 1
|30.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|4 : 3
|1.05
|22:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|2.05
|22:00
|
Арсенал – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|34
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|22
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|20
|1
|5
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