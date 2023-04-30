Холанн — первый за 92 года игрок чемпионата Англии, забивший 50 голов за сезон во всех турнирах

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн отметился голом в ворота «Фулхэма» в 34-м туре АПЛ.

Этот гол стал для норвежца 50-м во всех турнирах в текущем сезоне. Подобного не случалось с игроками из чемпионата Англии с 1931 года, когда 50 мячей за «Астон Виллу» забил Том Уоринг.

Текущий сезон дебютный для Холанна в АПЛ. В июле ему исполнится 23 года.