Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Лидс»
«Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Лидс» со счетом 5:1.
Хет-трик оформил Бруну Фернандеш, еще по голу у Мэйсона Гринвуда и Фреда. У Поля Погба четыре голевые передачи.
В составе гостей гол забил Люк Эйлинг.
Отметим, что за «МЮ» дебютировал Джейдон Санчо. 21-летний англичанин перешел в «МЮ» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Лидс» — 5:1 (1:0)
Голы: Бруну Фернандеш, 30 (1:0). Эйлинг, 48 (1:1). М.Гринвуд, 52 (2:1). Бруну Фернандеш, 54 (3:1). Бруну Фернандеш, 60 (4:1). Фред, 68 (5:1).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Марсьяль, 75), Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминай (Матич, 70), Джеймс (Санчо, 74), М.Гринвуд.
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Кох, Стрейк, Эйлинг, Клих, Родриго (Фирпо, 46), Бэмфорд (Робертс, 77), Рафинья, Харрисон (Элдер Кошта, 70).
Предупреждения: Купер, 59. Рафинья, 62. Шоу, 83.
Судья: Тирни.
14 августа. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Методология
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