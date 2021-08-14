Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Лидс»

16:21
Поль Погба и Бруну Фернандеш. Фото Reuters
Поль Погба и Бруну Фернандеш. Фото Reuters
Теги:

«Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Лидс» со счетом 5:1.

Хет-трик оформил Бруну Фернандеш, еще по голу у Мэйсона Гринвуда и Фреда. У Поля Погба четыре голевые передачи.

В составе гостей гол забил Люк Эйлинг.

Отметим, что за «МЮ» дебютировал Джейдон Санчо. 21-летний англичанин перешел в «МЮ» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс» — 5:1 (1:0)

Голы: Бруну Фернандеш, 30 (1:0). Эйлинг, 48 (1:1). М.Гринвуд, 52 (2:1). Бруну Фернандеш, 54 (3:1). Бруну Фернандеш, 60 (4:1). Фред, 68 (5:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Марсьяль, 75), Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминай (Матич, 70), Джеймс (Санчо, 74), М.Гринвуд.

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Кох, Стрейк, Эйлинг, Клих, Родриго (Фирпо, 46), Бэмфорд (Робертс, 77), Рафинья, Харрисон (Элдер Кошта, 70).

Предупреждения: Купер, 59. Рафинья, 62. Шоу, 83.

Судья: Тирни.

14 августа. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Манчестер Юнайтед — Лидс

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Урал

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Лимит на лимит. Колонка Казакова
«Спартак» — «Урал»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Тебя никто не шатал, а я шатанул. В реванше сразу ляжешь!» Мальчик-силач из 90-х подрался с Большим Папой
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд