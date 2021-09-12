Харви Эллиотт отпущен из больницы, но ему потребуется операция

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил серьезную травму во время матча 4-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:0).

В середине второго тайма игрок «красных» получил от защитника «Лидса» Паскаля Стрейка грубый удар по ногам, вследствие чего нижняя часть левой ноги Эллиотта вывернулась неестественным образом. За этот фол Стрейк был удален с поля, а хавбека «Ливерпуля» унесли на носилках и увезли со стадиона «Элланд Роуд» в госпиталь.

На официальном сайте «Ливерпуль» проинформировал, что 18-летний хабек на некоторое время отпущен из больницы. Но ему потребуется операция, после чего можно быть говорить о сроках восстановления.