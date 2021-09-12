Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Харви Эллиотт отпущен из больницы, но ему потребуется операция

23:32
Харви Эллиотт. Фото Getty Images
Харви Эллиотт. Фото Getty Images
Теги:

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил серьезную травму во время матча 4-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:0).

В середине второго тайма игрок «красных» получил от защитника «Лидса» Паскаля Стрейка грубый удар по ногам, вследствие чего нижняя часть левой ноги Эллиотта вывернулась неестественным образом. За этот фол Стрейк был удален с поля, а хавбека «Ливерпуля» унесли на носилках и увезли со стадиона «Элланд Роуд» в госпиталь.

На официальном сайте «Ливерпуль» проинформировал, что 18-летний хабек на некоторое время отпущен из больницы. Но ему потребуется операция, после чего можно быть говорить о сроках восстановления.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украинцы после матча с Россией пели гимн на ужине. Но игра прошла под знаком взаимного уважения
Финал US Open, Даниил Медведев — Новак Джокович: где смотреть
ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
ЦСКА не смог выиграть в Туле. Дерби со «Спартаком» будет матчем середняков
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд