Джон Терри заинтересован в работе с «Ноттингем Форест»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри может стать новым главным тренером «Ноттингем Форест», сообщает Daily Mail.

Ранее в воскресенье, 12 сентября «Ноттингем Форест» потерпел свое пятое поражение в шести первых матчах нового сезона чемпионшипа, уступив дома «Кардиффу» со счетом 1:2.

Очередной провальный результат до предела увеличил давление, под которым находится нынешний тренер «лесников» Крис Хьютон.

В случае увольнения Хьютона «Ноттингем» может обратиться к 40-летнему Терри, который минувшим летом покинул роль ассистента Дина Смита в «Астон Вилле».

Терри заинтересован возможностью работы с «лесниками», хотя те и занимают последнее место во втором английском дивизионе.

Добавим, что в 2000 году Терри короткое время провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды из «Челси».