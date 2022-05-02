Рэшфорд и Лингард получат шанс в «МЮ» при тен Хаге

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может остаться в клубе, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 24-летний англичанин планировал покинуть клуб из Манчестера, однако он может получить шанс при Эрике тен Хаге. Это же касается и полузащитника Джесси Лингарда, который недоволен количеством игрового времени.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 32 матча, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. У Лингарда 2 гола и ассист в 22 матчах за клуб.