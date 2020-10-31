Хамес не сыграет с «Ньюкаслом» из-за травмы, полученной в столкновении с ван Дейком
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес пропустит матч 7-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» в эти выходные. Как сообщает Goal, у колумбийца проблемы с яичками после столкновения с Виргилом ван Дейком во встрече с «Ливерпулем».
Ожидается, что игрок восстановится к следующему матчу.
В этом сезоне Хамес сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.