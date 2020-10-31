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Хамес не сыграет с «Ньюкаслом» из-за травмы, полученной в столкновении с ван Дейком

03:40
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес пропустит матч 7-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» в эти выходные. Как сообщает Goal, у колумбийца проблемы с яичками после столкновения с Виргилом ван Дейком во встрече с «Ливерпулем».

Ожидается, что игрок восстановится к следующему матчу.

В этом сезоне Хамес сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

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