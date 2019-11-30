Гвардьола считает, что «Ньюкасл» реализовал все свои моменты в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после ничьей с «Ньюкаслом» (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии подвел итоги встречи, сообщает официальный Twitter «горожан».

— Это то, что случается с нами последние четыре года, — приводит слова Гвардьолы пресс-служба «Манчестер Сити». — Мы забили один сегодня, а затем еще один, но, к сожалению, в конце пропустили гол. У нас не получилось реализовать свои моменты, а «Ньюкасл» забил то, что имел. Иногда это случается. Нужно принять это и работать на своими сильными сторонами. Это урок для нас.

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