Гвардьола считает, что «Арсеналу» не следует увольнять Артету

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Арсеналом» в 1/4 финала Кубка английской лиги поддержал наставника «канониров» Миеля Артету. Ранее они вместе работал в тренерском штабе «горожан».

— Они совершат огромную, ошибку, если... Я почти уверен, что они ему доверяют, — цитирует BBC Гвардьолу. — Я знаю невероятные качества Артеты как человека и, особенно, как тренера. Это просто вопрос времени, и он преуспеет. Футбол меняется за одну неделю так быстро. Успехов «Сити» было бы невозможно без него, и чтобы создать что-то подобное, нужно время, как и мне в первом сезоне.