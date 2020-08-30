Гвардьола пропустит большую часть предсезонки «Манчестер Сити» из-за карантина

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола будет вынужден пропустить большую часть предсезонной подготовки команды, сообщает Sky Sports.

Испанский тренер отправился в Барселону, где встретился с друзьями и родными, а также, предположительно, должен провести переговоры с нападающим «Барсы» Лионелем Месси. После возвращения в Великобританию 49-летний специалист должен будет провести две недели в самоизоляции и не сможет присутствовать на тренировках «горожан».

«Манчетер Сити» стартует в новом сезоне АПЛ матчем с «Вулверхэмптоном», который запланирован на 21 сентября.