Гвардьола: «Попросил игроков меньше бегать. Иногда с мячом нужно ходить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, что просил игроков своей команды меньше бегать во время матчей.

Отметим, английский клуб выиграл шесть последних встречь.

«Мы стали меньше бегать. Во время матчей мы очень много бегали. В футболе иногда нужно и ходить или бегать намного меньше. Если ты без мяча — ты должен бежать. Но, получая мяч, ты должен действовать по позиции, бежать должен мяч, а не ты. Именно в этом мы прибавили.

В этом сезоне у нас не все получалось, это была моя вина, я недостаточно четко подал свои идеи, но затем все нормализовалось", — цитирует Гвардьолу ESPN.

Сегодня, 13 января, «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном» в 18-м туре чемпионата Англии. Начало — в 21.00 по московскому времени.