«Этот матч показал, что нас ждет еще долгий путь». Рангник признал превосходство «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» признал закономерность поражения команды в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил игру команды в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:4).

«Считаю, что провели неплохой первый тайм. Мы выглядели конкурентоспособными. Всегда неприятно пропускать быстрый гол.

Мы играли против одной из лучших команд мира. И этот матч показал, что нас ждет еще долгий путь.

Во втором тайме соперник владел полным преимуществом. Они показали свой истинный уровень. И третий гол решил исход встречи.

Во втором тайме действительно была видна разница. Но в первой половине, повторюсь, мы не уступали сопернику», — цитирует Рагника BBC.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе клуба 69 очков в 28 встречах. «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте с 47 очками.