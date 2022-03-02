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Сегодня, 04:37

Грилиш с Фоденом смотрели голы Месси перед победным матчем с «Петерборо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джек Грилиш.
Фото Twitter

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш после победы над «Петерборо» в 1/8 финала Кубка Англии рассказал, чем занимался по дороге на игру.

«Забавно, что перед игрой, когда мы ехали на стадион, я сидел с Филом, и мы просматривали видео с Месси. После того, как я забил, он подошел ко мне и сказал, что это было похоже на то, что мы смотрели», — цитирует BBC Грилиша.

На счету англичанина один забитый мяч в этой встрече. Ассистировал ему Фил Фоден.

Соперник «горожан» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.

Джек Грилиш
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
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 0 : 0
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Манчестер Сити

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