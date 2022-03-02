Грилиш с Фоденом смотрели голы Месси перед победным матчем с «Петерборо»

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш после победы над «Петерборо» в 1/8 финала Кубка Англии рассказал, чем занимался по дороге на игру.

«Забавно, что перед игрой, когда мы ехали на стадион, я сидел с Филом, и мы просматривали видео с Месси. После того, как я забил, он подошел ко мне и сказал, что это было похоже на то, что мы смотрели», — цитирует BBC Грилиша.

На счету англичанина один забитый мяч в этой встрече. Ассистировал ему Фил Фоден.

Соперник «горожан» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.