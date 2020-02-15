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Гол Выдры принес «Бернли» победу над «Саутгемптоном»

17:26
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В матче 26-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал «Бернли». Гости победили со счетом 2:1.

Победный мяч на счету нападающего Матея Выдры. Для него это первый мяч в сезоне.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Саутгемптон» — «Бернли» — 1:2 (1:1)

Голы: Уэствуд, 2 (0:1). Ингс, 18 (1:1). Выдра, 60 (1:2).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс (Обафеми, 73), Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Ш.Лонг (Адамс, 86), Ингс, Буфаль (Дженепо, 39).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд (Выдра, 22), Макнейл.

Предупреждения: Вестергор, 16. Хендрик, 26. Ми, 44. Обафеми, 88.

Судья: Хупер (Англия).

15 февраля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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