Гол Выдры принес «Бернли» победу над «Саутгемптоном»

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал «Бернли». Гости победили со счетом 2:1.

Победный мяч на счету нападающего Матея Выдры. Для него это первый мяч в сезоне.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Саутгемптон» — «Бернли» — 1:2 (1:1)

Голы: Уэствуд, 2 (0:1). Ингс, 18 (1:1). Выдра, 60 (1:2).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс (Обафеми, 73), Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Ш.Лонг (Адамс, 86), Ингс, Буфаль (Дженепо, 39).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд (Выдра, 22), Макнейл.

Предупреждения: Вестергор, 16. Хендрик, 26. Ми, 44. Обафеми, 88.

Судья: Хупер (Англия).

15 февраля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».