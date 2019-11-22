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Главный тренер «Эвертона»: «Кин имеет абсолютную поддержку в клубе»

19:33
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Главный тренер «Эвертона» Марку Силва поддержал форварда Мойзе Кина.

— Кин имеет абсолютную поддержку в клубе, — цитирует Силву Football Italia. — Он имеет всю поддержку от меня и его товарищей по команде. Самое главное, что я говорю напрямую.

Ранее Кин рассказал, что пожалел о переходе в «Эвертон».

Кин перешел в «Эвертон» из «Ювентуса» летом 2019 года. В текущем сезоне 19-летний итальянец провел 9 матчей в АПЛ и отметился голевой передачей.

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