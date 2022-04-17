Артета: «Сложно понять, как «Арсенал» умудрился проиграть «Саутгемптону», контролируя игру в такой степени»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1) в матче 33-го тура АПЛ.

«С таким поражением сложно смириться, — приводит слова Артеты BBC. — Сложно понять, как «Арсенал» умудрился проиграть «Саутгемптону», контролируя игру в такой степени. Мы не очень часто били по воротам, завершение атак было не таким хорошим, каким могло бы быть. Когда создаешь столько моментов, должен забивать 3-4 мяча. Пропустили нелепый мяч после стандартного положения. Недостаточно хорошо защищались в этом эпизоде«.

Тренер отметил, что его подопечные старались, и после поражения ему еще больше, чем когда-либо, хочется быть рядом с ними.

«Форма команды вызывает серьезное беспокойство. Мы проигрывали матчи по-разному, и сегодняшнее поражение сложно объяснить. Посмотрев такую встречу, вы бы сказали, что «Арсенал» легко победил. Мы хорошо сыграли, но нужного результата не добились. А нам нужно и то, и другое. Надо отправлять мяч в сетку. Надо пользоваться моментами, чтобы выигрывать игры. Сейчас этого не происходит», — сказал он.

После 33 туров АПЛ «Арсенал» набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 39 баллами располагается на 12-й позиции.