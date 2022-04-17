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Ван Дейк о победе над «Манчестер Сити»: «Играть против действующих чемпионов Англии — это всегда непросто»

Ван Дейк прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Кубка Англии (3:2).

«В конце мы сами себе очень усложнили задачу, — приводит слова ван Дейка BBC. — У нас был шанс закончить матч раньше. Когда «Манчестер Сити» забил свой первый мяч в начале второго тайма, это придало им сил, но в итоге «Ливерпуль» рады выйти в финал».

Защитник отметил, что играть против «Манчестер Сити» всегда непросто.

«Нужно забивать мячи, и мы сделали это в первом тайме, который был идеальным. Но играть против действующих чемпионов Англии — это всегда непросто. Есть моменты, когда тебе приходится страдать. Нужно проявлять много силы и сплоченности. Это был напряженный матч, и мы должны были убить интригу», — сказал он.

Также ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего финала.

«Мы вышли в финал, но пока ничего не выиграли. Однако это большой шаг для нас как группы игроков. Кубок Англии — единственный трофей, который мы не выигрывали. Попробуем сделать это», — сказал он.

В финале «Ливерпуль» встретится с победителем матча «Челси» — «Кристал Пэлас».

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/60820650

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2.02
Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
14
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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