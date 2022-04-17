Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Кубка Англии (3:2).

«В конце мы сами себе очень усложнили задачу, — приводит слова ван Дейка BBC. — У нас был шанс закончить матч раньше. Когда «Манчестер Сити» забил свой первый мяч в начале второго тайма, это придало им сил, но в итоге «Ливерпуль» рады выйти в финал».

Защитник отметил, что играть против «Манчестер Сити» всегда непросто.

«Нужно забивать мячи, и мы сделали это в первом тайме, который был идеальным. Но играть против действующих чемпионов Англии — это всегда непросто. Есть моменты, когда тебе приходится страдать. Нужно проявлять много силы и сплоченности. Это был напряженный матч, и мы должны были убить интригу» , — сказал он.

Также ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего финала.

«Мы вышли в финал, но пока ничего не выиграли. Однако это большой шаг для нас как группы игроков. Кубок Англии — единственный трофей, который мы не выигрывали. Попробуем сделать это», — сказал он.

В финале «Ливерпуль» встретится с победителем матча «Челси» — «Кристал Пэлас».