Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл раскритиковал агента хавбека «МЮ» Поля Погба Мино Райолу.

— Погба хочет уйти из клуба. Он ясно дал это понять, — приводит слова Невилла Sky Sports со ссылкой на норвежское телевидение. - Его агент — позор не только для «МЮ», но и для всей Европы. Клуб должен прекратить с ним сотрудничать. «МЮ» не должен вести с ним переговоры.

Да, Погба — один из лучших игроков в мире, но вокруг него постоянно возникают скандалы и конфликты. Вероятно, что не он виноват в этом. Но все это негативно влияет на клуб.

Райола постарается организовать трансфер для своего клиента, чтобы получить бонус. Именно так он работает.

Именно поэтому сэр Алекс Фергюсон временами действовал решительно, когда нужно было избавиться от кого-то из игроков. Эти игроки губительно влияли на клуб.

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