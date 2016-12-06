Генрих Мхитарян: "У меня не было конфликта с Моуринью"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян отметил, что потерял место в основном составе команды из-за своих собственных проблем. По его словам, это никак не связано с его взаимоотношениями с главным тренером Жозе Моуринью.

Армянин начал сезон в основном составе "МЮ", но после матча против "Манчесте Сити" (1:2) не выходил на поле на протяжении двух месяцев. Всего за команду он провел десять игр.

- У меня нет конфликта с Моуринью, - приводит Sky Sports слова Мхитаряна. - У нас всегда были хорошие отношения. Проблема не в этом. Я получил свой шанс и теперь не упущу его. Думал, что буду лидером здесь. Но когда приехал в команду, то увидел, что у "МЮ" 25 игроков, которые ведут борьбу за свое место в составе. Тогда я понял, что мне будет нелегко. У меня был неплохой матч против "Манчестер Сити", но об этом можно забыть. Нужно продолжать работать.