23:15 11 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Генрих Мхитарян: "Посвящаю свой первый гол всем болельщикам "Манчестер Юнайтед"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после матча 15-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:0) посвятил свой гол всем поклонникам "красных дьяволов". Армянин впервые забил на "Олд Траффорд", а также в премьер-лиге. В конце игры он был вынужден покинуть поле на носилках из-за травмы лодыжки, полученной в столкновении с защитником "шпор" Даниелом Роузом.

"Это была великолепная командная победа. Посвящаю свой первый гол на "Олд Траффорд" болельщикам "Манчестер Юнайтед" по всему миру. Спасибо всем за вашу поддержку", - написал Мхитарян в Facebook.

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