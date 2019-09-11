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Гениальный пас Скоулза. Он нашел передачей сразу двух партнеров

23:27

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз продемонстрировал мастерский прием в товарищеском матче на «Этихаде». Хавбек эффектной передачей «сухим листом» нашел сразу двух партнеров по команде, которые, впрочем, не воспользовались шансом.

В эти минуты легенды «Манчестер Сити» проводят товарищеский матч с легендами английской премьер-лиги. Игра посвящена прощанию с «Сити» Венсана Компани.

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