Гениальный пас Скоулза. Он нашел передачей сразу двух партнеров

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз продемонстрировал мастерский прием в товарищеском матче на «Этихаде». Хавбек эффектной передачей «сухим листом» нашел сразу двух партнеров по команде, которые, впрочем, не воспользовались шансом.

В эти минуты легенды «Манчестер Сити» проводят товарищеский матч с легендами английской премьер-лиги. Игра посвящена прощанию с «Сити» Венсана Компани.