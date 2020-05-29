Гбамен может пропустить полгода из-за травмы, полученной на ровном месте

Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен получил травму на тренировке. Как сообщает Sky Sports, 24-летний ивуариец повредил ахилл без контакта с другими игроками. По предварительным данным, футболист больше не сыграет в этом году.

Прошлым летом игрок перешел в «Эвертон» из «Майнца» за 25 миллионов фунтов стерлингов. В своем втором матче в Англии он травмировал подколенное сухожилие. В феврале ему была сделана операция.