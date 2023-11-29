Гари Невилл считает «Арсенал» претендентом на титул АПЛ в этом сезоне

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о шансах «Арсенала» стать чемпионом АПЛ

«Я считаю, что у этого состава «канониров» намного больше шансов выиграть золото, чем у команды прошлых лет», — написал Невилл в социальных сетях.

После 13 туров АПЛ комнада Микеля Артеты набрала 30 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на одно очко.