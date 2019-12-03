«Галатасарай» намерен арендовать Шачири

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири входит в сферу интересов «Галатасарая». Турецкий клуб готов арендовать 28-летнего швейцарца в зимнее трансферное окно на полгода, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Шачири с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за команду только 4 матча во всех турнирах.

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