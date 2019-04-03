"Фулхэм" вылетел из премьер-лиги

После поражения от "Уотфорда" (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" досрочно вылетел из премьер-лиги.

На данный момент команда имеет в активе 17 очков после 33 матчей и лишилась теоретических шансов покинуть зону вылета. "Коттеджеры" занимают 19-е место. Ранее досрочно вылетел "Хаддерсфилд", у него 14 очков и последняя позиция.

"Фулхэм" пробился в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, обыграв в финале плей-офф "Астон Виллу" (1:0).

Все об английской премьер-лиге - здесь.